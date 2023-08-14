Sarıyer'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan tesisin neden çıktığı henüz belirlenemedi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, emniyet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar devam ediyor.

Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan, kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.