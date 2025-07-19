Sarıyer'de Genel Güvenlik Denetimi: 83 Ekip ile 173 Polis Göreve Çıktı

SARIYER'de huzur ve genel güvenliği sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu koordinesinde 83 ekip ve 173 polisin yaptığı uygulamada 398 araç denetlendi. Uygulamada 2 aranan kişi yakalanırken, kuralları ihlal eden sürücülere ise 152 bin 103 lira trafik cezası kesildi.

Sarıyer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik 83 ekip ve 173 polisle eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Reşitpaşa, Huzur, Tarabya, Kireçburnu Sahil, Çayırbaşı, Maslak, Ayazağa, Emirgan, İstinye ve Yeniköy Mahallelerinde yapılan eş zamanlı yapılan uygulamalara Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da katıldı. Uygulamada durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı. Ayrıca sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

83 EKİP 173 POLİSLE DENETİM

Uygulama sonucunda bin 585 kişi, 398 araç ve 22 mekanın denetlendiği öğrenildi. Bu kapsamda aranması olan 2 kişinin gözaltına alındığı, 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Toplamda 152 bin 103 lira idari cezanın uygulandığı denetimlerde 1 mekana ise sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı işlem yapıldı.