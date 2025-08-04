Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: İki Kardeş Ağır Yaralandı

Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: İki Kardeş Ağır Yaralandı
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Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında, uyku halinde olan 2 kardeş ağır yaralandı. Yangın, elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SARIYER'DE bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan 2 kardeş ağır yaralandı.

Çayırbaşı Mahallesi, Çayır Mezarlık Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evin içine dolan dumanları fark eden anne Fatma Karagöl, uykuda olan çocukları Burak Karagöl ve Bahar Karagöl'ü uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen Karagöl kardeşleri evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uykuda oldukları sırada çok fazla dumana maruz kalan Burak ve Bahar Karagöl kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mahalleli Abdulcabbar Sancar, "Ben kapıda duruyordum, anneleri dışarı fırladı ağlayarak kendini yere attı. Hemen itfaiye çağırdık. Bayağı siyah duman çıktı evden. Kız kardeşi ve abisini evden çıkardılar, yerde yatıyorlardı. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum ama kızın vücudu oynuyordu, oğlanın vücudu oynamıyordu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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