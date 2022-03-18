SARIYER'DE GECEKONDU YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

SARIYER'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan gecekonduda çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Engin B., evde elektriklerin kesilmesi üzerine dışarı çıktı. İçeri girdiğinde tavandan alevlerin yükseldiğini gören Engin B. kendini dışarı attı. Alevler ise kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netleşecek.