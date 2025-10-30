Haberler

Sarıyer'de Freni Tutmayan Araç Elektrik Direğine Çarptı

Sarıyer'de Freni Tutmayan Araç Elektrik Direğine Çarptı
Sarıyer'de sürücü Mehmet Ö.'nün kontrolündeki araç, freni tutmayarak önce elektrik direğine, ardından korkuluklara çarptı ve boş bir binaya çarparak asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

SARIYER'de iddiaya göre sürücü Mehmet Ö.'nün (68) kullandığı aracın yokuştan indiği sırada freni tutmadı.Araç önce elektrik direğine ardından da yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı.Otomobil boş olduğu öğrenilen binaya da çarparak korkuluklarda asılı kaldı.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken aracın çarptığı binanın duvarı yıkıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ö. kullandığı 34 AS 7246 plakalı otomobilin sireksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan araç önce elektrik direğine çarptı ardından da yol kenarındaki korkulukları kırdı. Otomobil yine yol kenarında bulunan ve boş olduğu öğrenilen binaya çarparak korkuluklarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
