Sarıyer'de Freni Tutmayan Araç Elektrik Direğine Çarptı

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ö. kullandığı 34 AS 7246 plakalı otomobilin sireksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan araç önce elektrik direğine çarptı ardından da yol kenarındaki korkulukları kırdı. Otomobil yine yol kenarında bulunan ve boş olduğu öğrenilen binaya çarparak korkuluklarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.