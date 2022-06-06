İSTANBUL-SARIYER'DE FACİAYI ÖNLEYEN AMBULANS ŞOFÖRÜ KONUŞTU - Haberler

SARIYER'de kaza sonrası motosikletten yola düşen 2 kişiyi ezmemek için son anda manevra yaparak hayatlarını kurtaran ambulans ambulans şoförü Burhanettin Sevük ve ekipte görevli Acil Tıp Teknikeri Şennur Köse o anları anlattı.

"VAKAYA GİDERKEN KAZANIN ORTASINDA KALDIK"

Solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı hastaya gittiklerini belirten Burhanettin Sevük, "O gün saat 14.30 gibi bize bölge dışında, solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı bir bayan vakası verildi. Biz de solunum sıkıntısı yaşandığı için hızlı gitmek zorundaydık. Uyarı sesimiz ve uyarı ışıklarımız açık bir şekilde seyir halindeyken trafik kazası oldu bizim önümüzde. Biz de o olaya dahil olduk. Karşıdan bir motor geliyordu. Ben motorun gelişini gördüm ama çok kısa bir süre içerisinde benim önümdeki araç, benim önümden sol tarafa geçti ve çarpışma gerçekleşti. Bu çarpışmadan sonra motor sürücüsü motorla birlikte yere savruldu. Motorcunun arkasında da bir tane çocuk vardı, 12-13 yaşlarında. Motor onlardan kurtuldu, benim önüme doğru geldi. Ben sağa kırdım tabi çevik bir şekilde ve motorla birlikte sağda duran arabaya vurarak durmak zorunda kaldım" dedi.

"KAZA GEÇİRDİĞİMİZİ BİR KENARA BIRAKTIK"

"13 YAŞINDAKİ COCUĞU ALLAH KORUDU"

ŞENNUR KÖSE: "GEREKENİ YAPTIK"

"İŞİMİZİ YAPMAMIZ İÇİN BİZE MÜSAADE ETSİNLER"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel