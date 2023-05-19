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Sarıyer'de ev sahibinin oğlu kiracıyı bıçakladı

Güncel Haberler

Sarıyer'de ev sahibi ile kiracı arasındaki kira tartışması kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu, kiracıyı sokak ortasında bıçakladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de ev sahibi ile kiracı arasındaki, kira tartışmasında kan aktı. Ev sahibinin oğlu, kiracıyı sokak ortasında bıçakladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kiracı Serkan K. ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira tartışması yaşandı. Serkan K. caddede yürüdüğü sırada Kerem G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan K. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Kerem G. olay yerinden kaçtı. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kerem G.'nin yolda yürüyen kiracıya saldırarak bıçakladığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri tarafından Kerem G. gözaltına alınırken, Serkan K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kiracı Güncel Haberler

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