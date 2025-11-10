Sarıyer'de Ehliyetsiz Sürücüyle Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sarıyer'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde A.K. (64) yönetimindeki 53 DS 654 plakalı hafif ticari araç U dönüşü yaptığı sırada, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen M.E.A. (17) idaresindeki 34 UP 8385 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki yeşil alana savruldu.
İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobili kullanan ehliyetsiz sürücü M.E.A. (17) ile yanındaki E.H.S. (17) ve hafif ticari araçtaki O.E.M. (55) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.
Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.