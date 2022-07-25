SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SARIYER'DE polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 lira ele geçirildi.

SARIYER'DE polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 lira ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükdere Caddesi'nde 21 Temmuz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu buldu. Ayrıca polisler araçta bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 liraya da el koydu. Araçtaki Y. E. K. ve M. Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title