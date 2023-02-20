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Sarıyer'de düğün konvoyunda ateş eden ve trafiği tehlikeye düşüren kişiler yakalandı

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Sarıyer'de düğün konvoyunda ateş eden ve trafiği tehlikeye düşüren kişiler yakalandı

Sarıyer'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden kişi ile trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

Sarıyer'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden kişi ile trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Hacıosman Mahallesi'nde, 18 Şubat'ta, düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.A. ile araçtan dışarı sarkarak havaya ateş açan yolcu E.P'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücüsü M.A. ile E.P. sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Ekipler, sürücü M.A'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısızca araç kullanmaktan" 436 lira "aracını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmekten" 436 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca M.A, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", E.P. hakkında ise "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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