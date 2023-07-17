Sarıyer'de Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

SARIYER'de polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek ceza kesildi.< İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler, ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Denetimde, durdurulan araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel