SARIYER'DE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ SARIYER'DE polis ekipleri havadan dron destekli trafik denetimi yaptı. SARIYER'DE polis ekipleri havadan dron destekli trafik denetimi yaptı. Polis ekipleri, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik havadan dron destekli denetleme yaptı. Yapılan denetimde, usulsüz çakar kullanımı, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama yapanlar tespit edilerek, ceza kesildi. Görüntü dökümü: ------------------------------ -Polis ekiplerinin denetim yapması -Dron ile havadan denetim yapılması -Usulsüz çakar kullanan sürücüye cezai işlem yapılması -Genel ve detay görüntüler Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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