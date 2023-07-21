Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetimi: Kurallara Uymayanlara Cezalar Kesildi

İstanbul Sarıyer'de yapılan trafik denetiminde, dron kullanılarak kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmayan 4 sürücü ile kaskı olmayan motosiklet kullanıcısına 436'şar lira para cezası uygulandı.

Sarıyer'de dron desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Baltalimanı Çayır Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında, araçları durdurarak belgeleri kontrol etti.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler ile kaskı olmayan motosiklet kullanıcısı kontrol noktasında durduruldu.

Emniyet kemeri takmayan 4 sürücü ile kaskı olmayan motosiklet kullanıcısına 436'şar lira para cezası kesildi.