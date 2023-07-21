Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetimi: Bin 744 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere toplamda bin 744 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmayan bir sürücünün tepki göstermesine rağmen yoluna devam ettiği görüldü.

Sarıyer'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında kurallara uymayan sürücülere toplamda bin 744 lira para cezası kesildi. Ceza kesildiği için tepki gösteren bir sürücünün ise, emniyet kemerine takmadan yoluna devam ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer Baltalimanı Çayır Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Dron ile yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 436'şar liradan toplamda bin 744 lira para cezası kesildi.

Emniyet kemeri takmayan Robin Büyüktanselli, "Biraz şaşırdım, her gün kullandığım bir yol. Eve de çok yakındım. Tabi kemerimi çıkarmamam lazımdı ama bu seferlik hata oldu bir dahakine daha dikkatli olurum. Denetimin saati biraz enteresan olmuş ona bir şey diyemem ama sonuçta gereken bir şey" dedi. Denetim esnasında bir vatandaşın ise cezaya itiraz ettiği, araca bindiğinde ise emniyet kemeri takmamaya devam ettiği görüldü. - İSTANBUL