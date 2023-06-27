Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetimi

Sarıyer'de, polis ekiplerince havadan dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sarıyer Baltalimanı'nda denetim yapıldı.

Denetimde, dronla havadan görüntülenerek emniyet kemeri takmadığı belirlenen araç sürücülerini durduran ekipler, evrak ve belgeleri kontrol etti.

Uygulama esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bazı sürücülere 436'şar lira para cezası uygulandı.

Kontrollerde bir sürücü emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyerek, kendisine uygulanan para cezasına tepki gösterdi.