Sarıyer'de Devrilen TIR Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Sarıyer Maden Mahallesi'nde bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sırasında belediyenin etkinliği olduğu çocuk parkında faciadan dönüldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ Sarıyer Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarapole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında Sarıyer Belediyesi'nin bir etkinliğinin olduğu çocuk parkında faciadan dönüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel