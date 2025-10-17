Sarıyer'de Devrilen TIR Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ Sarıyer Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarapole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında Sarıyer Belediyesi'nin bir etkinliğinin olduğu çocuk parkında faciadan dönüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel