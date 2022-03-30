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Sarıyer'de devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Sarıyer'de devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

İstanbul Sarıyer'de, devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de, devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hacıosman Bayırı Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LR 4521 plakalı kum yüklü kamyon, Sarıyer tüneline bağlanan üst geçitte devrildi.

Kamyondaki kum yan yola dökülürken, aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, üst geçit girişini ve kumun döküldüğü yan yolu araç geçişine kapatması üzerine bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kumun, iş makinesiyle kaldırılmasının ardından yan yoldaki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Belediye çalışanları da yola dökülen yakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı.

Belediye ve polis ekiplerinin devrilen kamyonun yoldan kaldırılması çalışmaları sürüyor.???????

Sarıyer'de devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Sarıyer, Tragger, İtfaiye, Polis, Güncel, Haberler

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