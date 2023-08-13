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Sarıyer'de Denize Giriş Yasaklandı

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Sarıyer Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı nedeniyle ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Sarıyer Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı nedeniyle ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilçede bugün rüzgar hızının 50-75 km/saat aralığına, dalgaların ise 1,5-2 metre yüksekliğe ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Hisarcık Sarıyer Güncel Haberler

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