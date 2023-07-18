Sarıyer'de Denizden Çıkarılan Patlamamış Top Mermisinin Su Altı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sarıyer'de denizden çıkarılan patlamamış top mermisinin su altındaki görüntüleri, Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) dalgıçları tarafından ortaya çıkarıldı.

Sarıyer'de dün sabah saatlerinde denizden midye toplayan bir vatandaşın fark ederek haber vermesi üzerine yapılan çalışmalarda patlamamış halde top mermisi çıkarıldı. Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) dalgıçları tarafından çıkarılan top mermisine ait su altındaki görüntüler ortaya çıktı.

- İstanbul