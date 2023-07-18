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Sarıyer'de Denizden Çıkarılan Patlamamış Top Mermisinin Su Altı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Sarıyer'de denizden çıkarılan patlamamış top mermisinin su altındaki görüntüleri, Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) dalgıçları tarafından ortaya çıkarıldı.

SARIYER'DE dün denizden çıkarılan patlamamış top mermisinin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de dün sabah saatlerinde denizden midye toplayan bir vatandaşın fark ederek haber vermesi üzerine yapılan çalışmalarda patlamamış halde top mermisi çıkarıldı. Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) dalgıçları tarafından çıkarılan top mermisine ait su altındaki görüntüler ortaya çıktı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Güncel Haberler

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