Sarıyer'de Denizde Kaybolan Gençlerden Biri Bulundu
Sarıyer Kısırkaya plajında denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cesedi bulundu. Arama çalışmaları devam eden 22 yaşındaki Sedat Yağız için ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 gençten 1'inin cesedi bulundu.
Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça'nın (18) cansız bedeni kıyıya vurdu.
Açıkça'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, Sedat Yağız'ı (22) arama çalışmaları sürüyor.
Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız ile Enes Açıkça'yı arama çalışmaları başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel