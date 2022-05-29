İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZ SEZONU AÇILDI - Haberler

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İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZ SEZONU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'de havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

SARIYER'de havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'na gelen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'na gelen vatandaşlar denize girdi, güneşlendi.

Denize girmek için gelenlerden Şenol Karamil; 'Havalar ısındı, deniz de biraz ısınmaya başladı, sezon açıldı yani. Hem kamp hem deniz, bir müddet daha Kısırkaya'dayız. Bu sene ilk defa girdik, deniz harika çok güzel şeklinde konuştu.

İlker Akkar ise, 'Karpuz kabuğu suya indi, deniz mevsimi başladı, herkesi bekleriz. Bu sene ilk defa geldim, su güzel, sıcak, dalga yok, hava lodos, plaj kalabalık. Gayet güzel dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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