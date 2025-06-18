Sarıyer'de Cip ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Sarıyer'de Cip ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak devrilen cipin kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan cip, park halindeki araca çarparak devrildi. Yaralanan kimse olmadı.

SARIYER'de cadde üzerinde karşı yönden gelen motosikletle çarpışan cip, olay yerinden kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 34 MZS 517 plakalı cip, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cip, park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, motosikletteki 2 kişi ve cip sürücüsüne ambulansta ayakta tedavi uyguladı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.

ARACIN DEVRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklete çarptıktan sonra kaçmaya çalışan cipin park halindeki araca çarptıktan sonra devrildiği anlar yer alıyor.

'MOTORLULARA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇIYORMUŞ'

Kazayı gören Adnan Keskin, "Motorluya vurduktan sonra diğer arabaya çarptı. Ters takla attı. İçeride mal diziyordum. Baktım şu arabaya çarptı, direkt geldi. Burada ters takla attı. Motorlulara çarptıktan sonra kaçıyormuş. Arabanın sahibi kaçarken burada devrildi. Motorlulara çarptı, kaçtı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.