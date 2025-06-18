Sarıyer'de Cip ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

SARIYER'de cadde üzerinde karşı yönden gelen motosikletle çarpışan cip, olay yerinden kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 34 MZS 517 plakalı cip, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cip, park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, motosikletteki 2 kişi ve cip sürücüsüne ambulansta ayakta tedavi uyguladı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.

ARACIN DEVRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklete çarptıktan sonra kaçmaya çalışan cipin park halindeki araca çarptıktan sonra devrildiği anlar yer alıyor.

'MOTORLULARA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇIYORMUŞ'

Kazayı gören Adnan Keskin, "Motorluya vurduktan sonra diğer arabaya çarptı. Ters takla attı. İçeride mal diziyordum. Baktım şu arabaya çarptı, direkt geldi. Burada ters takla attı. Motorlulara çarptıktan sonra kaçıyormuş. Arabanın sahibi kaçarken burada devrildi. Motorlulara çarptı, kaçtı" dedi.