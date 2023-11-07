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Sarıyer'de çevik kuvvet otobüsü park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralandı

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Sarıyer'de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs, park halindeki bir araca çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sarıyer'de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün park halindeki araca çarptığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait otobüs, Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 2 polis memuru hafif yaralandı.

Bu sırada caddeden geçen ring görevindeki polis memurlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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