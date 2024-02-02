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Sarıyer'de Çatı Yangını Söndürüldü

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Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

SARIYER'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu söndürdü. Binaların çatılarında soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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