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SARIYER'DE CAMİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

SARIYER'de inşaat alanından gelen balçık cami ve iş yerlerine doldu.

SARIYER'de inşaat alanından gelen balçık cami ve iş yerlerine doldu.

İstanbul etkili olan yağmur sonrası Sarıyer'de inşaat alanından gelen balçık, Neslişah Sultan Camii ve çevredeki işyerine doldu. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yoldan gelen balçık ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Cami ve iş yerlerine dolan su da logarlara doğru boşaltıldı.

İstinye Camileri ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı, 'Saha düzenlemesi var, saha düzenlemesinden dolayı toprakları orayı yığdılar. Topraklar yağmurla balçık hale geldi. Kaç senedir böyle olmamıştı. Saha düzenlemesi ile ilgili yağmur yağınca toprak balçık oldu. Bir şekilde buna çözüm bulunması lazım. Burada geçen sefer de çok kişi mağdur oldu. Burası 1 hafta sonra eski haline dönecek" dedi.

Cengiz Alphan ise, 'Öncelikle bu olayların son bulmasını istiyoruz. Tekrar yağmur yağınca bu şekilde olacak. Belediyemizin kalıcı çözüm bulması lazım. Bir an evvel son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Cami su Güncel Haberler

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