Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı İstanbul Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre aksadı. İstanbul Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre aksadı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin devrilen ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü. Güncel AA / Hikmet Faruk Başer İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.