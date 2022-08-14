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Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

İstanbul Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre aksadı.

İstanbul Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin devrilen ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

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