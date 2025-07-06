Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de denize giren 20 yaşındaki Berkay Çalık, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniköy sahiline gelen Berkay Çalık (20), denize girdi. Bir süre sonra gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler, müdahale ederek Çalık'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Çalık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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