Sarıyer'de bir minibüs çıkan yangında hasar gördü Güncel Haberler İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki depolama alanına gelen ve içinde yolcu olmadığı öğrenilen minibüsünün motor kısmından duman ve alevler çıkmaya başladı. Diğer sürücülerin yardımıyla yangını söndürmeye çalışan araç sürücüsü başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu minibüste hasar oluştu. Sarıyer-Beşiktaş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, AA muhabirine, araçta yolcu olmadığını belirterek, "Aracımız buraya yanaştıktan sonra elektriksel nedenlerden yanmaya başlıyor. Söndürmeye çalışıyorlar ama söndüremiyorlar. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı yok." dedi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Sarıyer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sarıyer'de bir minibüs çıkan yangında hasar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.