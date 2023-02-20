Sarıyer'de bir minibüs çıkan yangında hasar gördü
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İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki depolama alanına gelen ve içinde yolcu olmadığı öğrenilen minibüsünün motor kısmından duman ve alevler çıkmaya başladı.
Diğer sürücülerin yardımıyla yangını söndürmeye çalışan araç sürücüsü başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu minibüste hasar oluştu.
Sarıyer-Beşiktaş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, AA muhabirine, araçta yolcu olmadığını belirterek, "Aracımız buraya yanaştıktan sonra elektriksel nedenlerden yanmaya başlıyor. Söndürmeye çalışıyorlar ama söndüremiyorlar. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı yok." dedi.