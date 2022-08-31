Sarıyer'de Bir Çöp Evde Yaşayan Anne ve 2 Çocuğu, Korumaya Alınarak Sosyal Tesislere Götürüldü

Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçedeki bir evden üç kamyon çöp ve atık çıkardı. Çöp evde yaşadığı belirlenen 35 yaşlarındaki bir kadın ile 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk, korumaya alınarak Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’ne götürüldü. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki çocuğunun da okula gitmediğini söyleyen anne, 6 yaşındaki oğlunun özel eğitime ihtiyacı olduğu bilgisini de ekiplerle paylaştı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçedeki bir evden üç kamyon çöp ve atık çıkardı. Çöp evde yaşadığı belirlenen 35 yaşlarındaki bir kadın ile 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk, korumaya alınarak Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri'ne götürüldü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle iki çocuğunun da okula gitmediğini söyleyen anne, 6 yaşındaki oğlunun özel eğitime ihtiyacı olduğu bilgisini de ekiplerle paylaştı.

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kötü kokular yayan bir evle ilgili ihbar alınması üzerine söz konusu adrese ekip gönderdi. Ekipler, üç oda, bir banyo ve mutfaktan oluşan evin bütün bölümlerinin çöple dolu olduğunu belirledi. Evde, 35 yaşlarında bir anne ile biri 5, diğeri 6 yaşında olan çocuklarının yaşadığı tespit edildi.

"ONLAR ÇÖP DEĞİL, BENİM EKMEK PARAM"

Ev sahibi kadının, evdeki çöplerin çıkarılmasına itiraz ettiği, bu çöpleri satarak para kazandığını söylediği ve "Onlar çöp değil, benim ekmek param" dediği öğrenildi. Ancak yetkililer, kadını ikna ederek evi temizlemeye başladı. Evde kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastlandı. Yapılan çalışmalarda, evden üç kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Evin her yerini yuva yapmış olan haşereler de ilaçlanarak temizlendi.

İlk çalışmaların tamamlandığı evin, boya-badana ve tadilat işleri de yapıldıktan sonra aileye teslim edileceği bildirildi.

BABAYA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yeni ayrıldığı eşi için uzaklaştırma kararı çıkaran iki çocuk annesi kadın, çocuklarını ve kendisini geçindirmek için çöpleri istiflediğini söyledi. Aile hakkında Sosyal Hizmetler Kurumu'na bilgi verildi. Yetkililer, ailenin hem psikolojik hem de maddi imkanları düzelene kadar sosyal tesislerde konaklayabileceği bilgisini verdi.