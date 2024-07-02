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Sarıyer'de Bıçakla Tehdit Edilen İş İnsanını Yakaladılar

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Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden M.İ. (43) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfrettiği de görüldü. O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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