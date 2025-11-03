Haberler

Sarıyer'de Beton Mikseri Kaza Yaptı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Güncelleme:
Sarıyer'de viraja hızlı giren beton mikseri aydınlatma direğine çarparak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak trafik yoğunluğu meydana geldi.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL SARIYER'de viraja hızlı girdiği iddia edilen beton mikseri kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazanın ardından kaymaya başlayan beton mikseri arkasındaki servis minibüsüne çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Metin Oktay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; şoför Ali İmran'ın hızlı girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazanın ardından kayan beton mikseri arkasından gelen servis minibüsüne çarparak durabildi. Öğrenci servisinin boş olduğu öğrenilirken ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Beton mikserinin şoförü İmran, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken caddede trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
