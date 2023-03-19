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SARIYER'DE ASKER UĞURLAMASINDA KAVGA

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SARIYER'de asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapan iki grup arasında kavga çıktı.

SARIYER'de asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Ayazağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu kavga büyümeden sona erdi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayazağa kavga Güncel Haberler

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