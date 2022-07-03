SARIYER'DE ARIZALANAN KAMYON ALEV ALDI ŞOFÖR SON ANDA KURTULDU

SARIYER'DE, fırına getirdiği unu boşalttıktan sonra dönerken arızalanan kamyon, şoförünün tamir etmeye çalıştığı sırada aniden alev aldı. Yüzüne sıçrayan alevlerden saçları yanan şoför, son anda kaçarak kurtuldu. Yanan kamyon ise kullanılamaz geldi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 S 5292 plakalı kamyonu ile fırına un getiren Mevlüt Çiçek, yükünü boşalttıktan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne çıkmak için navigasyonun yönlendirmesi ile dik yokuşa girdi. Yokuşun ortasına geldiğinde ise kamyon arıza yaptı. Kamyondan inen Çiçek, tekrar çalıştırmak için uğraştığı sırada kamyon bir anda alev aldı. Panikle kamyonun ön tarafına koşan Mevlüt Çiçek, kapıyı açar açmaz üzerine doğru gelen alevlerle karşılaştı. Üzerine gelen alevlerden saçları yanan Çiçek, son anda kaçarak kurtuldu.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kamyonun yandığını fark eden vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada itfaiyeye haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürürken, kamyonun kayma riskine karşı polis yolu trafiğe kapattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel