Sarıyer'de arızalanan araca çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sarıyer'de arızalanan aracına müdahale eden kişi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Arızayı gidermek için aracından inen kişiye aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan kişi kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.
Sarıyer'de arızalanan aracına müdahale eden kişi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı araç, dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında arıza sebebiyle orta şeritte durdu.
Arızayı gidermek için aracından inen M.A'ya aynı istikamette seyir halinde olan Z.Y. idaresindeki başka bir otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.