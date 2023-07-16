Sarıyer'de Arıza Nedeniyle Bekleyen Otomobile Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Sarıyer'de arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sarıyer'de arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tem Otoyolu Ankara istikametinde, 34 BJF 23 plakalı otomobilin sürücüsü arıza yapan aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada Ramazan Ç'nin kullandığı 34 GSR 824 plakalı motosiklet otomobile çarparak yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.