Sarıyer'de Ambulansa Yol Vermeyen Üç Kişiye Cezai İşlem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir kavga sırasında ambulansa yol vermeyen 3 kişi, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası aldı. Ayrıca bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sarıyer'de yolun ortasında kavga ederek arkadan gelen ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 18 Ağustos'ta Sarıyer'de 2 sürücü ve 1 yolcu arasında çıkan kavga sırasında arkadan gelen ambulansa yol vermedikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakalarından kimlikleri tespit edilen F.Ş. (47), F.T. (44) ve Z.T'yi (53) gözaltına aldı.

Yakalanan 3 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan Z.T. hakkında "cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebek arabasında can veren 9 aylık Miran'la ilgili kahreden detay

Bebek arabasında can veren 9 aylık Miran'la ilgili kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.