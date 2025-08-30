Sarıyer'de Alkol Etkisiyle Kaza: 1 Yaralı

Sarıyer'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Alkol testi yapılan sürücülerin biri 2 promil alkollü çıktı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

SARIYER'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, sürücülerden birinin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Burak Emirza'nın (39) yönetimindeki 34 ETC 01 plakalı araç ile Aykan Gözcü'nün (51) kullandığı 34 BE 3333 plakalı otomobil aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Kazada, araçların çarptığı yol kenarındaki bir sitenin duvarı kısmen yıkılırken, otomobil sürücüsü Aykan Gözcü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Gözcü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık şekilde Seyrantepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gözcü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası polisin yaptığı alkol testinde diğer sürücü Burak Emirza'nın 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emirza ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
