Sarıyer'de Ahşap Köşk Alev Alev Yandı

Büyükdere Mahallesi Çoban Kızı Sokak'ta saat 14.00'te meydana gelen olayda, boş olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap köşkün son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, alevler yan taraftaki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu, ahşap köşkün 2 katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen 4 katlı binanın duvarında da büyük çapta hasar oluştu. 1900'lü yılların başında inşa edildiği öğrenilen ahşap köşkün 3 yıldır boş olduğu ve sahibi tarafından satışa çıkarıldığı öğrenildi.

YAN TARAFTAKİ BİNADA OTURANLAR TATİLDEYMİŞ

BURALARIN KORUNMASI LAZIM

Fatih Kutluata ise "Buraya yakın oturuyoruz. Bir kokuyla pencerelerimizi açtık. Gidip bir bakalım dedik. Gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştık. Zaten kullanılmıyordu, köhne bir haldeydi. Önceki sahipleri satmıştı zaten, şu an da satılık. Buna müdahale edilmesi için bütün mahalleli olarak gereken yerleri aradık. Yangının etrafa yayılmasından, büyümesinden çok korktuk. Allah'a şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bina 100 yıldır vardır. Hep eski binalar burada yeni bina yoktur zaten. Burada biz Ermeni, Rumlarla büyüdük. Çok güzide yerler buralar. Buraların korunması lazım ama maalesef bazı şekilde hallediyorlar bu işleri" diye konuştu.