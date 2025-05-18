Sarıyer'de Ahşap Bina Yangını: Alevler Boş Binaya Sıçradı

Sarıyer'de Ahşap Bina Yangını: Alevler Boş Binaya Sıçradı
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Sarıyer'de 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki tadilat halindeki boş binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

SARIYER'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın yanında bulunan tadilattaki boş binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Emirgan Mahallesi Ata Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen tadilattaki 2 katlı boş binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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