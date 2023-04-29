Sarıyer'de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyreden kamyonet, önce seyir halindeki 2 araca, ardından park halindeki başka araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplam 6 aracın karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle yolun yaklaşık iki metre aşağısında yer alan bir evin bahçesine düşen diğer bir kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bahçesine kamyonetin düştüğü evin sahibi Sadettin Kocagöz, kazada kendisi ve ailesinin zarar görmediğini, bahçe tellerinde ve meyve ağaçlarında hasar olduğunu söyledi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü, bahçeye düşen kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.