Haberler

Sarıyer'de 300'ü aşkın esnaf bugünkü kazancını Filistinlilere bağışlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yürütülen "Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor" etkinliği kapsamında 300'ü aşkın esnaf, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugünkü kazançlarını Filistinlilere gönderecek.

İstanbul Sarıyer'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yürütülen "Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor" etkinliği kapsamında 300'ü aşkın esnaf, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugünkü kazançlarını Filistinlilere gönderecek.

İstinye'deki Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi önünde basın açıklaması yapan İHH Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çalışkan, ateşkese uymayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 245 kişinin şehit olduğunu, 627 kişinin yaralandığını belirtti.

Çalışkan, havaların soğumasıyla Gazze'de hayatın çok daha zorlaştığını, İsrail'in zorlamaları sebebiyle Gazzelilerin çoğu zaman insani yardımlara ulaşamadığını vurgulayarak, "Aileler, İsrail'in belirlediği sarı hattın gerisindeki bölgelere sıkışmış durumda. Siyonistlerin baskısı ve saldırıları, şartları her geçen saat daha da zorlaştırıyor." dedi.

İsrail'in ateşkesin maddelerine uymadığını, saldırılarına devam ettiğini söyleyen Çalışkan, Gazze'de saldırılar nedeniyle oluşan büyük yıkımın izlerinin kaldırılması ve şehrin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler raporlarına göre 70 milyar dolar gerektiğini ifade etti.

Çalışkan, Sarıyer'in İstinye, Pınar, Ferahevler ve Yeniköy mahallelerinde faaliyet gösteren 300'ü aşkın esnafın bugünkü kazançlarını Gazze'ye bağışlama kararı aldığını dile getirerek, "(Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor) etkinliğiyle esnafımız kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem önemli sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Önemli bir gaye için birlikte hareket eden esnafımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini hedefliyor." diye konuştu.

Sarıyer İlçe Müftüsü Faruk Güneş'in duasının ardından İHH üyeleri, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.