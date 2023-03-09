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Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın söndürüldü

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Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde 3 katlı köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köşkte çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İtfaiye Sarıyer Çelebi Güncel Haberler

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