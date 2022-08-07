İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI Yılmaz OKUR/,Ukrayna'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı. Yılmaz OKUR/, Ukrayna'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden tahıl yüklü gemiler Sarıyer açıklarında denetim heyeti tarafından denetleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından fotoğraflarla yaptığı paylaşımda " Tahıl sevkiyatları kapsamında;2 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek POLARNET isimli Türk bayraklı gemide,İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak ROJEN isimli gemide,ülkemizden Ukrayna'ya gidecek OSPREY S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor." ifadeleri yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Sarıyer Güncel Haberler

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