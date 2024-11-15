Sarıyer Açıklarında Batma Tehlikesi Geçiren Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Sarıyer açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşayan ve içerisinde 4 kişi bulunan balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.
Sarıyer açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşayan içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 4 kişi bulunan 17 metre boyundaki balıkçı teknesi, Kilyos açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşadı.
Tekne, KIYEM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı.