SARIYA BOYADIKLARI ÇAKMAĞI ALTIN DİYE SATTILAR - Haberler

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SARIYA BOYADIKLARI ÇAKMAĞI ALTIN DİYE SATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'de adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişiye, sarı renge boyadıkları çakmağı altın diye satan 3 şüpheli yakalandı.

SİLİVRİ'de adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişiye, sarı renge boyadıkları çakmağı altın diye satan 3 şüpheli yakalandı. Benzer suçlardan kayıtları olan şüpheliler tutuklanırken, 8 bin liraya sattıkları çakmakların 10-15 lira değerinde olduğu belirtildi.

Silivri'de 25 Haziran Cumartesi günü Ebubekir B. (44), 3 kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Ebubekir B. şikayetinde Adres sorma bahanesiyle yanıma yaklaştılar. Sohbet sırasında parayı ihtiyaçları olduğunu aslında çok daha değerli olan altın çakmağı satmak istediklerini söylediler. 8 bin liraya anlaştık. Parayı ödeyip çakmağı aldım. Ancak çakmağı bir kuyumcuya götürdüğümde sarı renge boyanmış metal olduğunu öğrendim dedi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Mustafa P. (50), Süleyman A. (52), Kemal K. (42) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Mustafa P.'nin 29, Süleyman A.'nın 12, Kemal K.'nin ise 34 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen altın görünümdeki çakmakların ise 10-15 lira değerinde basit metal çakmaklar olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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