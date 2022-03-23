Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Sarıveliler'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

SARIVELİLER, KARAMAN (AA) - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Dünya Ormancılar Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Göktepe Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen fidan dağıtımı etkinliğinde, vatandaşlara 2 bin ceviz, selvi, sedir ve karaçam fidanı dağıtıldı.

Ayrıca ilçedeki bütün öğrencilere küçük yaşta orman sevgisini aşılamak, ormanın önemi hakkında farkındalık oluşturmak için öğretmen ve öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.

Etkinliklere ilçe Kaymakamı Mehmet Bircan da katıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

orman haftası, Sarıveliler, Karaman, Ceviz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title