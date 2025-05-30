Sarısu Kadınlar Plajı 1 Haziran'da Açılıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Kadınlar Plajı'nın 1 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET AŞ tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kış aylarında deforme olan alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılırken, ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca alanda, sinek kapanları kurulumu, lavabo, su birikintileri ve rögar deliklerinin ilaçlanması, boyama, şezlong kurulumu gibi çalışmalar yapıldı.

Yaz sezonu öncesinde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından, Sarısu Kadınlar Plajı sezona hazır hale geldi.

1 Haziran Pazar günü açılacak plaj, 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara, 19.00'dan itibaren tüm halka açık olacak.

Girişin ücretsiz olduğu Sarısu Kadınlar Plajı'nda, cankurtarandan güvenliğine, temizlik personelinden restoran ve kafe çalışanlarına kadar tüm personel ise kadınlardan oluşuyor.

Plajda, misafirler güvenli ve huzurlu bir ortamda denize girmenin yanı sıra, piknik alanlarında da keyifli vakit geçirme imkanı yakalıyor.

Plajda yer alan restoran, kafe, butik gibi sosyal alanlarda ise ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriliyor.