Sarıoğlan ve Akkışla doğal gaza kavuşacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da doğal gaz çalışmalarının hızla başlayacağını, yıl sonuna kadar 250 kilometrelik çalışma sonucunda iki ilçeye doğal gazın verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın gayretleriyle kentteki 6 ilçeye doğal gazın gelmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Sarıoğlan'ın merkez mahallelerinden Bakarcak, Şenyurt ve Gülyazı ile Palas ile Çiftlik mahallelerine yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı yapılması ve 2 bin 700 haneye ulaşılması planlanıyor.

Akkışla ilçesinde de merkez Yeşil, Şen, Yukarı ve Yeni mahalleler ile Gömürgen, Akın ve Kululu mahallelerine yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı yapılması ve 1 bin 600 haneye ulaşılması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçen bakanlara, milletvekilleri ve Azerbaycan Devlet Şirketi SOCAR ve Kayserigaz yetkililerine teşekkür etti.

SOCAR Türkiye, bu yıl sonuna kadar iki ilçenin doğal gaz arzının tamamlanmasını, 2023 yılında Felahiye ve Özvatan, 2024'te ise Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine doğal gazı getirmeyi planlıyor.