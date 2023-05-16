Sarıoğlan'da depremde zarar gören okul için kermes düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta depremlerden zarar gören bir okul için Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kermes düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta depremlerden zarar gören bir okul için Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kermes düzenlendi.
"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçeye bağlı Palas Mahallesi'nde düzenlenen kermeste yöre halkı çeşitli yemekler yaparak etkinliğe katkı sağladı.
Palas İlkokulu Müdürü Metin Günay, kermesin deprem bölgesiyle kardeşlik köprüsü kuracağını söyledi.
Kermesten elde edilecek gelir, depremde zarar gören okulun tadilatında kullanılacak.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel