Üye Girişi
Haberler
Sarıoğlan'da 1823 öğrenci karne aldı

Sarıoğlan'da 1823 öğrenci karne aldı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İlçedeki okullarda düzenlenen törenlerde toplam 1823 öğrenci karne aldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Güner, eğitmenlere teşekkür ederek, öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel

Cumhuriyet Sarıoğlan Kayseri Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title